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Какому знаку Зодиака повезет 4 августа: кому сегодня нужно отдохнуть
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 4 августа?
День мудрости, которую приносят нам древние знания, если, конечно, мы захотим их получить — как правило, этот процесс требует времени и старания. Усиление умственных способностей, которое будет наблюдаться в это время, поможет решить самые разные — прежде всего, профессиональные — вопросы.
В ходе общения с другими людьми могут открыться тайны, благодаря которым мы узнаем много интересного, поэтому любые встречи звезды рекомендуют назначать только в том случае, если нам нечего скрывать от соего собеседника, иначе внезапно раскрывшийся секрет может поставить нас в неловкое положение. От занятий спортом в этот день лучше отказаться — результатом излишнего усердия могут стать проблемы с позвоночником.
Весы
Весам несмотря на будний день звезды рекомендуют посвятить это время отдыху — такому, который позволяет им максимально расслабиться и восстановить силы.
Одним такой результат обеспечивают активные занятия, другим, наоборот, пассивные — главное, почувствовать прилив энергии, которая в самое ближайшее время понадобится для работы над важным — и, что немаловажно, хорошо оплачиваемым — проектом. Заодно можно начать составлять план действий на будущее — в самое ближайшее время он понадобится.
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