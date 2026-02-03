ТСН в социальных сетях

Астрология
133
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 4 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Мила Королева
Овен

Овен / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 4 февраля?

День, когда ничего не происходит просто так — все обусловлено как минимуму нашими поступками, совершенными раньше, а как максимум — характеристикой нашей личности в целом. Если мы совершили плохой поступок по отношению к другому человеку, нужно быть готовыми к тому, что аналогичным образом поступят с нами, и наоборот: наша доброта вернется к нам в несколько раз умноженном размере. Самое главное, что необходимо сделать в это время, — проанализировать случившееся и сделать из него правильные выводы на будущее.

Овен

Овны смогут убедить окружающих — как начальство и коллег, так и им близких — в собственной правоте, какого бы делового, финансового или профессионального вопроса это ни касалось. У представителей знака найдутся не только весомые аргументы, но и красноречие, которое позволит преподнести их в максимально убедительной и доходчивой форме. Главное — не торопиться, чтобы не «скомкать» свою рчеь — в таком случае она потеряет половину свое привлекательности.

133
