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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
524
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 4 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Близнецы

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 июля?

Поступки, совершенные в этот день, будут иметь важные последствия, поэтому отнестись к ним нужно с максимальным вниманием и осторожностью. При этом не имеет значения вектор действия — он может быть не только отрицательным, но и положительным, но при это привести к разного рода проблемам, поэтому ничего нельзя пускать на самотек — все необходимо контролировать. Не стоит торопиться с принятием важного решения, но коль скоро выбор сделан, нужно идти до конца, в противном случае можно попасть на темную полосу жизни, которой будет сопутствовать череда неудач.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сделать решительный шаг, который они продолжительное время откладывали в долгий ящик. Он может касаться любой жизненной сферы — как профессиональной, так и личной, поскольку успех совершенных действий от их направления не зависит. А вот что обязательно нужно учесть, так это мнение родных и близких людей, способных дать в данном случае важный и ценный совет — обязательно нужно к ним прислушаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
524
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