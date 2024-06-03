Какому знаку Зодиака повезет 4 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 июня?

День обострения интуиции, когда, решая любой вопрос, нужно сверяться именно с ней – она даст единственно верный ответ. Возможно, будет казаться, что внутренний голос вступает в противоречие с разумом и логикой, но на самом деле он просто выберет хоть и неожиданную, но единственную верную тактику выхода из неопределённой – двойственной – ситуации. Также можно – и нужно – отправляться в поездки: удачными окажутся как командировки, так и путешествия, даже если они окажутся непродолжительными.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют отодвинуть в сторону дела и отдохнуть. Работа сегодня ожидаемых результатов все равно не принесет, поскольку на нее банально не хватит сил. Если же нынешний день посвятить их восстановлению, уже завтра можно будет не только замахнуться на серьезный проект, но и довольно быстро – и успешно – его завершить.

Читайте также: