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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
419
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 4 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Козерог

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 июня?

День, обладающий темной энергетикой, которая делает людей злыми и раздражительными, что — в свою очередь — создает благоприятные условия для совершения негативных — и некрасивых — поступков, которые поставят нас в неудобное положение. Впрочем, такого жизненного сценария вполне можно избежать, если на время — точнее, на сегодняшний день — отгородиться от окружающего мира: конечно остаться дома в будний день не удастся, но как можно меньше общаться с окружающими — прежде всего, родными и близкими — людьми не только можно, но и нужно.

Козерог

Козероги могут получить профессиональное предложение, которое на первый взгляд покажется более чем привлекательным, но самое замечательное в его отношении — то, что оно таким в результате и окажется. Тем не менее звезды советуют не торопиться с согласием — сначала необходимо хорошенько все обдумать и взвесить все доводы за и против. Только потом, убедившись, что никаких скрытых рисков и подвохов не существует, можно давать положительный ответ.

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Дата публикации
Количество просмотров
419
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