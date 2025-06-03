Какому знаку Зодиака повезет 4 июня

Козерог / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 июня?

День, обладающий темной энергетикой, которая делает людей злыми и раздражительными, что — в свою очередь — создает благоприятные условия для совершения негативных — и некрасивых — поступков, которые поставят нас в неудобное положение. Впрочем, такого жизненного сценария вполне можно избежать, если на время — точнее, на сегодняшний день — отгородиться от окружающего мира: конечно остаться дома в будний день не удастся, но как можно меньше общаться с окружающими — прежде всего, родными и близкими — людьми не только можно, но и нужно.

Козерог

Козероги могут получить профессиональное предложение, которое на первый взгляд покажется более чем привлекательным, но самое замечательное в его отношении — то, что оно таким в результате и окажется. Тем не менее звезды советуют не торопиться с согласием — сначала необходимо хорошенько все обдумать и взвесить все доводы за и против. Только потом, убедившись, что никаких скрытых рисков и подвохов не существует, можно давать положительный ответ.

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