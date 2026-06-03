Какому знаку Зодиака повезет 4 июня

Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 июня?

Один из самых сложных и, одновременно, опасных дней лунного календаря, считающийся темным — «дьявольским» и «сатанинским». Резко возрастает вероятность конфликтов, возникающих по незначительным поводам, а иногда и вовсе без них.

Необходимо общаться с окружающими максимально осторожно, стараясь никого не обидеть и, как следствие, ни на кого не обидеться самим. Если же мы не чувствуем в себе сил на то, чтобы сдержать негативные эмоции, лучше отказаться от общения вообще.

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Мнение других людей — особенно если мы его не спрашивали — лучше игнорировать, вряд ли они будут продиктованы добрыми намерениями.

Близнецы

Близнецы могут найти ответ на важный — скорее всего, жизненный — вопрос, который не давал им покоя продолжительное время. Для этого им нужно не так уж много, но для представителей такого общительного зодиакального знака может составлять определенную сложность. Им нужно сосредоточиться на своем внутреннем мире, для этого придется максимально сократить общение и остаться наедине с самими собой. Еще лучше, если удастся найти возможность какое-то время смотреть на открытый огонь — дрова в камине или горящую свечу.

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