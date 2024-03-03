Какому знаку Зодиака повезет 4 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 марта?

День низменных инстинктов, которых овладеют всеми – без исключения – людьми, даже теми, кто ведет спокойный и скромный образ жизни. Справиться с ними сложно, но можно – главное, не поддаваться соблазнам, недостатка в которых в этот время не будет. Поскольку такая борьба за свою индивидуальность потребует много сил – как моральных, так и физических, от грандиозных профессиональных проектов лучше отказаться – на них энергии может не хватить.

Козерог

Козерогам, которые не верят в эзотерику, считая ее мракобесием, тем не менее хотя бы сегодня нужно обратить внимание на то, что они обычно игнорируют – на многочисленные знаки, которые будет посылать им Вселенная. С их помощью они узнают, как им поступить в сложившейся жизненной ситуации, чтобы переломить ее к лучшему. Главное, не проявлять снобизм и не пропускать подсказки высших сил мимо ушей – впоследствии о такой неосмотрительности придется пожалеть.

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