Какому знаку Зодиака повезет 4 марта

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 марта?

Нынешний день, несмотря на его будний статус, не располагает к активным действиям — оии вряд ли принесут пользу, но и ленится не стоит –полное бездействие звезды тоже не приветствуют.

Желательно найти занятие, не рассчитанное на серьезные подвижки в профессиональном или деловом плане, но при этом имеющее значение — например, подтягивание старых «хвостов» или наведение порядка в делах, документах или доме. Не менее важно оказать помощь тем, кто в ней нуждается — благотворительность не останется без внимания звезд.

Рак

Ракам удастся решить важный вопрос, касающихся отношений между членами их семьи. В последнее время они оставляют желать лучшего, а представители знака всегда очень остро переживают тот факт, что близкие им люди находятся в состоянии конфронтации.

В этот день у них появится возможность все урегулировать, но только в том случае, если смогут перестать быть жертвой и настоят на своем: хватит бесконечно всем уступать, пора показать, что у них тоже есть право голоса.

