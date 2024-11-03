Какому знаку Зодиака повезет 4 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 ноября?

День первого в лунном месяце противостояния добра и зла, которое – несмотря на низкую активность – нельзя игнорировать. Как правило, обстоятельства в это время складываются таким образом, что нам – хотим мы того или нет – приходится делать выбор между светлой и темной стороной нашей жизни. Очень важно помнить о том, что зло может выглядеть очень привлекательно, что заставляет нас совершить ошибку, но за нее рано или поздно придется расплачиваться, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем принять окончательное решение. Важно также обращать внимание на информацию, которая будет поступать из самых разных – порой весьма неожиданных – источников: она будет иметь огромной значение как для работы, так и для жизни в целом.

Рыбы

Рыбам звезды советуют разделить задачи, которые они будут решать в этот день, на «обязательную» и «произвольную» программы. Выполнив первую, можно будет с легкой душой приступить ко второй – то есть, заняться своим хобби. Необходимо нарастить связанные с ним усилия, чтобы – в случае необходимости – можно было превратить его в основное занятие, которое будет приносить не только удовольствие, но и деньги. Велика вероятность того, что что-либо подобное может произойти в ближайшее время.

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