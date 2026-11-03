Діва / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 4 ноября?

День, когда лень и апатия в эти лунные сутки — явление абсолютно нормальное, поэтому не стоит, заставлять себя работать через силу. Поэтому, несмотря на разгар рабочей недели, можно посвятить это время полноценному — и заслуженному — отдыху. Также желательно отказаться от общения с окружающими, а — разумеется, если будет такая возможность — лучше вообще провести это время в одиночестве.

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Дева

Дев ждут приятные события в личной жизни, на которые он в последнее время уже и не рассчитывали. Тем не менее любимый человек готов организовать для представителей знака любые сюрпризы, включая те, которые они могли считать абсолютно невыполнимыми, а потому неожиданными.

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Главное — по присущей им привычке — не пытаться переделывать своего партнера, как говорится, «под себя», а дать ему возможность оставаться таким, каким он есть.

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