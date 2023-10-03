Какому знаку Зодиака повезет 4 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 октября?

День, когда ярко и ощутимо могут проявиться завистники и недоброжелатели, которые есть у каждого – даже самого скромного и застенчивого человека. Не стоит обращать внимание на их выходки, поскольку они будут свидетельствовать о внутренних проблемах тех, кто завидует, а не тех, кому завидуют. На работе и – особенно! – в личной жизни необходимо проявлять инициативу, только так удастся добиться нужных и важных результатов.

Лев

Львов ждет финансовый успех, который они давно заслужили: деньги, которые они получат в это время, являются следствием упорной и настойчивой работы последнего времени. Главное, получив всю сумму на руки, не тратить их сразу, а дать им «отлежаться» несколько дней – так представители знака смогут максимально эффективно распорядиться данными средствами. Скорее всего, им захочется купить крупную вещь, о которой они давно мечтали, ну а оставшиеся деньги можно будет пустить на организацию праздника для друзей.

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