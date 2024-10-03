Какому знаку Зодиака повезет 4 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 октября?

День, когда количество необходимой для жизни и работы энергии является минимальным, поэтому нужно пользоваться любой возможностью восполнить ее: общаться с приятными людьми, приобщаться к искусству, заниматься своим хобби. Также в этот день никому нельзя желать зла даже в мыслях: разумеется, такие действия – табу и в любое другое время, но сегодня любое соответствующее действие, слово или мысль мгновенно вернется бумерангом.

Козерог

Козерогам, которые сегодня могут стать жертвами плохого настроения, звезды настоятельно рекомендуют «лечить» его самым любимым ими способом – работой. Во-первых, загрузив себя на все сто процентов, они забудут о факторах, которые негативно влияют на их мироощущение, а во-вторых, им удастся решить важную профессиональную задачу, которая значительно повысит их авторитет в глазах коллег и – что особенно важно! – начальства.

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