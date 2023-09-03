Какому знаку Зодиака повезет 4 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 сентября?

День, когда можно воплощать в жизнь любые – даже самые смелые – идеи: обстоятельства для этого сложатся самые благоприятные. В это время также меняется отношение к окружающему миру и населяющим его людям с негативного на позитивный: в вопросах, которые еще вчера казались безнадежными, сегодня появится луч света и, соответственно, надежды на их благополучное разрешение. Удача будет способствовать тем, кто действует, а не ждет, что все устроится само по себе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды рекомендуют проводить переговоры любой сложности – как в профессиональном, так и в личном отношении. Вообще-то, представители этого знака – не самые общительные в зодиакальном круге, но сегодня – под влиянием лунных энергий дня – они обретут коммуникативные навыки, которые позволят им договориться даже с самыми несговорчивыми собеседниками, поэтому очень важно воспользоваться удычнм шансом и решить все свои проблемы.

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