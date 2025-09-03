Какому знаку Зодиака повезет 4 сентября

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 сентября?

День обладает мощной созидательной энергетикой, поэтому предназначен для серьезных профессиональных прорывов. Также звезды рекомендуют забыть о том, что эгоизм — это плохо, и проявить его — разумеется, в разумных пределах: уделив время и внимание себе — в результате удастся дать гораздо больше любви и заботы окружающим людям. Они же, в свою очередь, создадут крепкий тыл, который поможет достичь важных профессиональных целей.

Весы

Весам не стоит пренебрегать встречей с человеком, который когда-то имел для них большое значение. Решив, что «поезд» этих отношений ушел, представители знака могут лишить себя прекрасной возможности начать их сначала, которую приготовили для них звезды. Ну а начав общаться, необходимо отказаться от воспоминаний о прошлом, особенно если они носят негативный характер: мириться нужно, только обнулив все свое недовольство и претензии.

