Какому знаку Зодиака повезет 5 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 апреля?

Астрологи считают нынешний день одним из самых счастливых и удачных во всем лунном календаре. Стоит воспользоваться этим обстоятельством, чтобы приступить к реализации сложных и трудоемких проектов, которые именно в силу своей сложности некоторое время назад были отложены на потом. Теперь для их реализации сложатся максимально благоприятные условия, что позволит достичь невероятных – как в моральном, так и в материальном плане – результатов. Главное, приступив к работе, с места в карьер взять хороший темп и не сбавлять его до тех пор, пока желаемый результат не будет достигнут.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды сегодня настоятельно рекомендуют вспомнить о том, что скромность – кратчайший путь к неизвестности, особеннокогда это касается профессиональных вопросов. Должно прийти осознание того, что качественная работа – это девяносто процентов успеха, но необходимо помнить и о том, что без умения самопрезентации полной победы добиться не удастся. Сегодня представителям знака необходимо продемонстрировать свой "товар" – то есть, свои достижения – лицом, особенно перед начальством – тогда оно откроет им неслыханные профессиональные перспективы.

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