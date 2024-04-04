Какому знаку Зодиака повезет 5 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 апреля?

День, когда в решении серьезных вопросов. Касающихся жизни человека, не только можно, но и нужно довериться окружающему нас миру – он сделает все гораздо лучше, чем мы сами. Время – хотя бы послеобеденное – желательно посвятить общению с близкими людьми и друзьями или родными: сегодня оно не только окажет душевно-терапевтическое воздействие, но и принесет несомненную пользу – от них можно получить очень ценный житейский совет.

Рак

Раков ждет долгожданная встреча с человеком, с которым они расстались некоторое время назад, но, поскольку их чувства так и не остыли, все это время думали о том, как наладить с ним отношения. Теперь же им и делать ничего не придется – он появится на их горизонте сам, более того, цель они поставят перед собой такую же – примирение, и действовать станут упорно и решительно. Что же до представителей знака, то им останется только наслаждаться сложившейся – приятной для них – ситуацией.

Читайте также: