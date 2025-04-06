Астрологический прогноз на 7 апреля

Летучая мышь / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых – в том числе и бытовых – начинаний, поскольку успехом они не увенчаются.

Символ дня: Летучая мышь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению: правильно питаться, принимать витамины, гулять на свежем воздухе.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, под запретом также находится алкоголь и курение.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией, особенно если ее объект против такого рода насилия над собой.

Сны дня: сны нынешней ночи, каким бы ни был их сюжет, ничего плохого человеку не предвещают.

Табу дня: необходимо опасаться зеркал – не стоит в ни даже смотреться.

Цитата дня: «Любовь к книгам – один из самых изысканных даров богов» (Артур Конан Дойл).

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