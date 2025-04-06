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Астрологический прогноз на 7 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых – в том числе и бытовых – начинаний, поскольку успехом они не увенчаются.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый.
Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению: правильно питаться, принимать витамины, гулять на свежем воздухе.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, под запретом также находится алкоголь и курение.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией, особенно если ее объект против такого рода насилия над собой.
Сны дня: сны нынешней ночи, каким бы ни был их сюжет, ничего плохого человеку не предвещают.
Табу дня: необходимо опасаться зеркал – не стоит в ни даже смотреться.
Цитата дня: «Любовь к книгам – один из самых изысканных даров богов» (Артур Конан Дойл).
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