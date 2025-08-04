Какому знаку Зодиака повезет 5 августа

Телец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 августа?

День, когда любой совершенный в это время поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями, иначе придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом. Проявленные милосердие и великодушие принесут ощутимую пользу: вполне возможно, что кто-то из облагодетельствованных нами людей захочет нас отблагодарить – не стоит отказываться от его признательности.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на серьезное профессиональное достижение, к которому они движутся уже довольно давно. Главное, что им нужно сделать для этого – проявить инициативу, которая окажется не только не наказуемой, но и всячески поощряемой. В данный момент она – лучший способ привлечь к себе внимание начальства, которое обязательно оценит новые идеи представителей знака – причем, как в карьерном, так и в финансовом отношении, предложив новую должность или повысив зарплату.

Реклама

Читайте также: