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Какому знаку Зодиака повезет 5 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 5 августа?
Нынешний день приготовил многим из нас серьезные испытания — подставы, измены, предательства. Результатом столкновения с такими жизненными реалиями может стать раздражительность, которая проявится с самого утра, а уже ближе к обеду перерастет в агрессивность — стоит ли говорить, что она негативно скажется на отношениях с окружающими – в том числе и близкими — людьми.
Чтобы сохранить свое — и их — душевное спокойствие, нужно сократить общение с кем бы то ни было, а еще лучше — вообще отказаться от него. В финансовом отношении день благоприятен, но, совершая любые операции, необходимо соблюдать осторожность, иначе прибыль сменится потерями.
Рыбы
Рыбам необходимо найти время для встреч с друзьями, особенно теми, которых они давно не видели. В таком случае даже тотальная профессиональная занятость не станет уважительной причиной для отказа от свидания с близкими людьми, тем более, что оно окажется не только приятным, но и полезным.
В разговоре вполне может всплыть тема, имеющая непосредственное отношение к работе представителей знака, а, значит, они смогут узнать о важных для себя фактах или услышат по-настоящему ценный совет.
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