Какому знаку Зодиака повезет 5 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 декабря?

День перехода количества в качество во всех сферах нашей жизни – от профессиональной – до личной и бытовой. В этот день мы можем увидеть «всходы» своих усилий и понять, что мы, образно говоря, «посеяли»: «благородные» культуры или сорняки. Поскольку к этому времени они еще недостаточно сильно укоренились, можно сделать выводы о своих ошибках и исправить их. Главное – не менять направления движения и не сворачивать в сторону: легкомыслия и несерьезности Луна в этот день не потерпит, поэтому ограничит энергию, отпущенную ею для достижения цели.

Весы

Весам звезды настоятельно советую запоминать, а еще лучше – записывать профессиональные идеи, которые будут приходить им в голову. Их истинную ценность представители знака поймут позже: со временем, будучи воплощенными в жизнь, они принесут успех, деньги и известность, но, поскольку сейчас сложно предусмотреть весь их потенциал, очень важно зафиксировать их в мельчайших деталях.

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