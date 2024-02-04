Какому знаку Зодиака повезет 5 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда людьми овладевает спокойное и размеренное существование – не стоит активной действовать и форсировать события: все должно двигаться своим чередом и произойти в предопределенные судьбой сроки – не раньше, но и не позже. Нежелательно принимать важные профессиональные и жизненные решения, не посоветовавшись с собственной интуицией: внутренний голос, мнение которого будет определять подсознание, не обманет и не подведет.

Дева

Девам сегодня не только можно, но и нужно вступать в дискуссии и споры, отстаивая свое мнение на любой предмет. Во-первых, звезды наградят их красноречием, под власть которого попадут даже самые упрямые и несговорчивые оппоненты, а во-вторых, им удастся подобрать "непробиваемые" аргументы – против них никто ничего не сможет возразить. Помимо удовлетворения собственного самолюбия представители знака получат от такого выигрыша и реальную пользу – перед ними могут открыться профессиональные двери, которые раньше были закрыты.

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