Какому знаку Зодиака повезет 5 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 февраля?

День, когда можно закрыть старую и открыть новую страницу своей жизни, главное – не испугаться жизненных перемен, которые могут к этому привести. Энергия нынешних лунных суток способствует нашей жизни происходит квантовый скачок, переведя наш жизнь на новый – более высокий и качественный – уровень. Пут, которыми поведет нас в эо время судьба, могут быть самыми разными, в том числе и совершенно неожиданными, но стоит ей довериться – испугавшись ее действий, можно упустить важный шанс.

Овен

Овнам сегодня важно быть особенно внимательными к снам, которые они увидят нынешней ночью. Каким бы ни был их сюжет, к одному из «действующих лиц» необходимо присмотреться повнимательнее – скорее всего, он – именно та судьба, которую ищут те представители знака, которые до сих пор не обрели счастье в личной жизни. Главное, впоследствии не забыть, как выглядел «герой их романа» в сновидениях, чтобы, встретив его в жизни, не пройти мимо.

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