Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 5 февраля?

«Дьявольский» день лунного календаря, когда астрологи настоятельно рекомендуют не покидать стен своего дома и ни с кем не контактировать. Если первое условие в середине рабочей недели выполнить сложно, то второе можно соблюсти хотя бы наполовину, максимально сократив общение. В это время также очень важно провести «сеанс» самоанализа: подумать о своих ошибках и способах их исправления, а заодно и составить планы на ближайшее будущее.

Водолей

Водолеи редко попадают под чужое влияние — представители этого знака сами кого угодно запутают и введут в заблуждение, так что постороннего влияния им — единственным во всем зодиакальном круге — опасаться не следует. А вот на идеи, которые в этот день придут им в голову, могут — впрочем, как всегда — оказаться по-настоящему гениальными, поэтому на них следует обратить особое внимание. Со временем, будучи воплощенными в жизнь, они принесут не только профессиональный, но и финансовый успех.

