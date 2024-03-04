Какому знаку Зодиака повезет 5 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают ас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 марта?

Любые проекты – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства, которые некоторое время назад были отложены на потом, сегодня не только можно, но и нужно брать в работу. В отношениях с близкими людьми можно принимать важные решения – правда, желательно, чтобы они были позитивной окраски, то есть, направлены на создание отношений (в том числе и семьи), а не на их разрушение. Конфликтов с окружающими быть не должно – сегодня люди относятся друг к другу с симпатией, поэтому общаться с ними можно без опасений.

Телец

Если состояние вашего дома или квартиры давно намекало вам на необходимость ремонта, лучше дня для я его начала, чем нынешний, не найти. Каким бы он ни задумывался – капитальным или всего лишь косметическим, в любом случае он не станет для представителей знака стихийным бедствием и не затянется надолго, завершившись легко и быстро. Разумеется, совсем без усилий и хлопот его завершить не удастся, но этого трудно было бы ожидать от решения такой сложной задачи, зато результат обязательно порадует.

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