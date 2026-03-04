Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 5 марта?

День, когда очень важно избегать плохого настроения, для чего хорошо любые средства — разумеется, кроме тех за которые впоследствии может быть стыдно.

Особенно важно избегать тоски, хандры и недовольства жизнью — звезды могут счесть такое поведение признаком черной неблагодарности за все, что они ля нас делают. В этот день не только можно, но и нужно приступать к работе над важными и серьезными проектами, но — с одним условием: они не должны быть спонтанными — в таком случае на успех рассчитывать не придется.

Лев

Львам звезды советуют назначать встречи с друзьями — особенно теми, кого представители знака по независящим т них причинам давно не видели. Общение с ними принесет не только максимум довольствия, что в наше — не самое простое — время само по себе уже немало, но и несомненную пользу — как морального, так и материального свойства.

Во-первых, они всерьез повысят самооценку, начавшую «проседать» в последнее время, а во-вторых, получат необходимый им совет, последовав которому, смогут добиться в очень важном для них направлении — индивидуальном для каждого.

