Какому знаку Зодиака повезет 5 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 ноября?

День, когда на "охоту" выходят силы зла – их жертвой может стать каждый из нас, поэтому очень важно проявлять осторожность. Ни в коем случае не стоит рисковать – как в физическом, так и в финансовом смысле: слишком велика вероятность травм и финансовых потерь, поэтому лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, не перебегать улицу в неположенном месте, не носить с собой большие суммы денег и не ходить по безлюдным улицам в темное время суток.

Овен

Овны совершенно неожиданно для себя могут получить ответ на вопрос, над которым они давно – и пока безрезультатно – ломают голову. Самое интересное, что им и делать для этого ничего не придется: главное – внимательно смотреть по сторонам, тогда любая надпись на билборде может оказаться подсказкой высших сил. Не стоит также игнорировать сновидения: все. Что присниться нынешней ночью, будет иметь для представителей знака огромное значение.

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