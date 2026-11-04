Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 5 ноября?

День, когда не стоит верить на слово всему, что станут говорить нам окружающие люди, в их словах будет очень мало правды.

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Также с некоторой долей осторожности необходимо относиться к происходящим событиям: они могут показаться совсем не такими, какими являются на самом деле. Не стоит делать из них важные выводы и принимать серьезные решения, поскольку уже завтра ситуация может резко измениться, так что имеет смысл немного подождать, пока реальность обретет свои настоящие черты.

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Овен

Овны — в силу своей непоседливой деятельной натуры — не могут провести время, ничего не делая, всегда, и нынешний день в этом смысле — не исключение. Но сегодня на непосредственной работе для них необходимого занятия не найдется, поэтому звезды советуют им посвятить время отдыху, совместив его с домашними хлопотами — особенно уборке.

В результате представители знака не только получат идеально чистое жилье, но и отыщут предмет, который, как им казалось, потеряли безвозвратно.

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