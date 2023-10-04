Какому знаку Зодиака повезет 5 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманиют нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 октября?

День, когда удача будет сопутствовать людям во всех сферах жизни, но на первый план все-таки выйдет личная жизнь – в ней возможны самые неожиданные сюрпризы. Единственное, от чего необходимо отказаться в этот день, так это от серьезного разговора с близким человеком: чрезмерная эмоциональность, которая будет в это время отличать каждого из нас, может превратить обычную беседу в выяснение отношений на повышенных тонах, что вряд ли понравится обеим сторонам.

Телец

Тельцам никак нельзя упустить редкий шанс, который выпадет им в этот день. Удача улыбнется представителям знака в самых разных делах, но самое главное для них сегодня – личная жизнь, в которой могут произойти самые невероятные события, которые представители знака не могли себе представить даже в самых смелых мечтах. Так, велика вероятность того, что они встретят человека, которого давно и преданно любят, но потеряли его благосклонность и с тех пор никак не могут добиться взаимности. Похоже, судьба даст им возможность исправить совершенную ранее ошибку, но это – в последний раз.

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