Какому знаку Зодиака повезет 5 октября

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 5 октября?

Негатив, к которому мы успели привыкнуть за выходные, сегодня постепенно будет трансформироваться в позитив, улучшая не только наш взгляд на окружающий мир, но и нашу жизнь в целом.

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На успех обречены любые дела, но астрологи советуют первым делом заняться творчеством. На это время — что логично и удобно в понедельник — можно планировать презентации важных проектов — все пройдет гладко и без запинки, а результат превзойдет даже самые смелые ожидания.

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Телец

Тельцам звезды советуют заняться облагораживанием окружающего их пространства — квартиры, дома или дачного участка. Конечно, для этого им придется приложить усилия, совершив лишние телодвижения и потратив некоторое количество времени и сил, что немного напряжет представителей этого — пассивного — знака Зодиака.

Зато результат — наведенные чистота, комфорт и уют –их по-настоящему порадует. Атмосфера в жилье станет не только чище, но и здоровее — ментальный мусор необходимо вычищать наравне с физическим.

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