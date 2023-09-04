Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 5 сентября?

День, когда важно настраиваться на хорошее, благодаря чему – поскольку позитивное мышление еще никто не отменял – можно рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданную прибыль и успешные рабочие командировки. Наилучших результатов удастся достичь, работая в команде – один в поле не воин.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам удача будет сопутствовать, прежде всего, в профессиональном отношении. Представителям знака можно как начинать воплощение в жизнь новых проектов, которые давно дожидаются своего счастливого часа, так и завершат старые, которые уже давно находятся в работе. Трудно сказать, какие из них важнее – тут каждый будет решать сам, но логика подсказывает простую последовательность: чтобы приступить к чем-то новому, нужно расчистить для него площадку – то есть, закончить старое.

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