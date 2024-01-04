Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какому знаку Зодиака повезет 5 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
572
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какому знаку Зодиака повезет 5 января

Рыбы / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 января?

Нынешний день астрологи окрестили временем измен и предательства – именно эти негативные качества люди будут демонстрировать друг другу сегодня. Раздражительность, которую мы можем почувствовать с самого утра, уже к обеду трудно будет удержать в рамах приличия, а вечером и вовсе трансформируется в агрессию по отношению ко всем вокруг. Избежать неприятных последствий, которые неизбежны в таких случаях, можно будет, проведя день в одиночестве – разумеется, если такой вариант возможен. 

Рыбы 

Рыбам, которые являются одним из самых мистических знаков Зодиака, а потому обращают внимание на любые знаки судьбы, сегодня очень важно проанализировать сон, который они увидят в ночь с четверга на пятницу. Его сюжет не только даст понять, какое – приятное во всех отношениях событие – ожидает их в ближайшее время, но и подскажет, как ускорить его достижение. 

Читайте также: 

Грустно на это смотреть! Львица после контузии в результате взрыва до сих пор слаба!

Грустно на это смотреть! Львица после контузии в результате взрыва до сих пор слаба!

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
572
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация