Какому знаку Зодиака повезет 5 января

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 января?

Нынешний день делает нас свободными и раскрепощенными, не думающими о правилах поведениях и условностях. С одной стороны, это даст возможность действовать, не принимая во внимание тормозящие нас обстоятельства, с другой – может сыграть с нами злую шутку: оказавшись «без тормозов», легко сделать ошибки, о которых впоследствии придется пожалеть. В личной жизни можно налаживать отношения с близкими людьми, если, разумеется, в последнее время они ухудшились.

Лев

Львам посильную помощь окажет хорошее настроение, которое будет сопутствовать им с самого утра – под его влиянием им удастся переделать такое количество дел, на которое в другое время ушла бы, как минимум, неделя, и при этом совсем не устать. Главное в такой ситуации – не пойти на поводу у тех, кто захочет испортить его представителям знака, а такх «злоумышленников» в их окружении будет предостаточно – не стоит реагировать на их недружественные выпады.

