Какому знаку Зодиака повезет 6-7 июля

Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни — 6-7 июля?

22-й лунный день, который продлится двое календарных суток, является периодом постижения мудрости и получения новых знаний. Он благоприятен для любых начинаний, но только в том случае, если они направлены на созидание — разрушение успеха не принесет, напротив, может оказаться наказуемым, что мы очень быстро осознаем и прочувствуем.

В такое время складываются идеальные условия для творческой деятельности, поэтому особенно важно действовать тем, чья работа непосредственно связана с креативом — поэтам, писателям, художникам, музыкантам, актерам, режиссерам. Не менее удачен день и для тех, кто занимается наукой: похоже, они находятся на пороге важного открытия, осталось сделать последний — решающий — рывок в этом направлении.

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Рыбы

У Рыб в это время, как принято говорит в таких случаях, откроются глаза, что позволит им по-новому взглянуть на находящегося рядом с ними человека. Скорее всего, они долго воспринимали его с негативной точки зрения или, как минимум, с предубеждением, считая недостойными их внимания.

Открытие, которое ждет представителей знака в эти дни, окажется максимально приятным: они поймут, что со старым знакомым не только можно, но и нужно, иметь дело. Главное — не медлить с активными действиями, только так можно будет опередить возможных соперников.

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