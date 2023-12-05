Какому знаку Зодиака повезет 6 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 декабря?

Нынешний день – время, когда нельзя поддаваться злобе и агрессии, которые будут буквально витать в воздухе. Необходимо заботиться о своем душевном покое: не стоит также принимать близко к сердцу поступающую информацию, которая, скорее всего, является ложной. Нельзя вступать в споры, истина в них точно не родится, а вот конфликт – вполне.

Весы

Весы – несмотря на то, что астрологи считают этот день сложным – могут рассчитывать на исполнение заветного желания, на что они в последнее время уже и не надеялись. Но случится это только в том случае, если они смогут правильно его сформулировать. В таких случаях каждая мелочь может иметь значение, поэтому нужно тщательно продумать, а затем проговорить – хотя бы про себя – текст своего "заказа".

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