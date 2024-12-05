Какому знаку Зодиака повезет 6 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 декабря?

День, когда звезды рекомендуют предпочесть умственный труд физическому – интеллектуальные усилия дадут сегодня куда более весомый результат. А вот от активных действий лучше отказаться – возложенных на них результатов они не оправдают. Также очень важно обращать внимание на все, что происходит вокруг: таким образом удастся получить ответ на важный житейский – или профессиональный – вопрос, который в последнее время уже казался нам абсолютно нерешаемым.

Близнецы

Близнецам звезды обещают самый счастливый день – если не во всей жизни, то в нынешнем лунном месяце – наверняка, причем, коснется радость всех сфер жизни. От самих представителей знака понадобится совсем немного: им необходимо настроиться на позитив и видеть хорошее во всем, что будет попадаться им на пути в течение дня: скептически настроенным людям трудно поверить в то, что такая малость может изменить жизнь к лучшему, но такая «хитрость» сработает.

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