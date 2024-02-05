Какому знаку Зодиака повезет 6 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 февраля?

Напряженный день, в течение которого вероятны конфликты на всех уровнях – как личных, так и профессиональных. В результате энергия, которую можно было бы направить на решение важных вопросов, будет потрачена впустую. Соблазну похвастаться своими – явными или воображаемыми – успехами необходимо противиться любыми способами, в противном случае можно не только сглазить свои успехи, но и приобрести репутацию ненадежного и самовлюбленного человека.

Рак

Раки с самого утра могут почувствовать мощный прилив энергии, который позволит им сдвинуть горы. Правда, при условии, что они смогут правильно ею распорядиться – не разбазаривать направо и налево, а сосредоточиться на одном – самом важном – деле и работать только на его выполнении. В таком случае не существует задачи, которую представители знака не моли бы выполнить, какой бы сферы жизни и деятельности она ни касалась.

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