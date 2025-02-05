Какому знаку зодиака повезет 6 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 февраля?

День, когда люди – даже самые сильные и уверенные в себе – пасуют перед разгулявшимися не на шутку силами зла. Лучший способ избежать их негативного влияния – соблюдать осторожность во всем, от решения профессиональных вопросов до общения с людьми, даже если они не играют важной роли в жизни, включая соседей и кассиров в супермаркете – доподлинно неизвестно, откуда именно придет опасность. Важно также беречься от травм – даже подвернув ногу, можно надолго выйти из строя.

Близнецы

Близнецам – если, конечно, они хотят достичь профессиональных или личных высот – необходимо фиксировать свое внимание на позитиве, которого, несмотря на сложные энергии нынешних лунных суток, будет предостаточно. Представители знака могут сыграть в своеобразную игру, цель которой – набрать как можно больше приятных моментов, и тогда их количество обязательно перейдет в качество, совершив настоящий переворот в жизни – разумеется, к лучшему.

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