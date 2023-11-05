Какому знаку Зодиака повезет 6 и 7 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 6 и 7 ноября?

В 24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, на первый план выходит любовь, супружеские отношения и семейные ценности.

Велика вероятность знакомств, которые со временем перерастут в долговременную и счастливую связь, начала любовных романов и зачатия ребенка. Успешными будут любые начинания, особенно те, которые касаются недвижимости – начало строительства нового дома, покупка квартиры, ремонт. У тех, ко доводит до ума уже начатые дела, откроется второе дыхание.

Телец

Тельцам удастся снова наладить отношения с близким человеком, которые в последнее время начали заходить в тупик. Вне зависимости от того, о чем идет речь – многолетнем браке или новом знакомстве, произойдет их перезагрузка, которая позволит обнулить все существующие проблемы и начать все с чистого листа. Главное для представителей знака – держать себя в руках, в противном случае они могут не только не улучшить ситуацию, но и привести ее к печальному финалу.

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