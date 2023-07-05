Какому знаку Зодиака повезет 6 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 июля?

День сложной – негативной – энергетики, когда нужно соблюдать максимальную осмотрительность, думая не только над каждым своим поступком, но и над каждым словом. За любую опрометчивость и неосторожность рано или поздно придется ответить, так что лучше не делать неверных шагов. Важно максимально сосредоточиться на задачах, решение которых будет стоять на повестке дня, только так можно будет успеть все, что запланировано на это время. Также надо быть готовыми к преодолению трудностей, которые могут возникать на жизненном пути: они тоже пойдут в зачет достижений нынешнего дня.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на тяжелую энергетику нынешнего дня, смогут наконец-то наладить отношения с близким и дорогим им человеком, с которым они – по причине своего упрямства – поссорились некоторое время тому назад. С одной стороны, представителям знака удастся найти нужные слова для того, чтобы убедить своего партнера в необходимости примирения, с другой – тот и сам будет готов забыть все обиды и перейти к мирным переговорам, которые закончатся на позитивной ноте.

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