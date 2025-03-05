Какому знаку Зодиака повезет 6 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 марта?

Невероятный приток энергии, который в этот день спускается с небес на землю и буквально пронизывает каждого человека, является неоднозначным ресурсом. С одной стороны, появляются силы, которые позволяют нам свернуть горы – иногда, в прямом смысле слова, с другой, необходимо соблюдать осторожность, чтобы космическая мощь не закрутила человека и не повлекла его в сторону, обратной той, в которую он стремится. Чрезмерная – и не всегда имеющая отношение к реальности – уверенность в своих силах может сыграть с нами злую шутку: решив, что схватили бога за бороду, мы рискуем попасть в неприятную ситуацию, так что осторожность – превыше всего.

Рак

Раки сегодня смогут с успехом презентовать себя на всех уровнях жизни и деятельности. Так, им удастся не только с блеском представить руководству и коллегам свой будущий проект, но и произвести приятное впечатление на

Родственников будущего мужа, и еще неизвестно, какая задача сложнее. Главное, действовать смело, но при этом не забывать о том, что чрезмерная настойчивость, к которой нет привычки у представителей вашего знака, может стать причиной неадекватных поступков – важно этого избежать.

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