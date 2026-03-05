Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 6 марта?

День, когда все, что с нами происходит, носит не случайный, а закономерный характер: оно предопределено нашими поступками, совершаемыми в предыдущий временной период.

Поэтому, попадая в ту или иную ситуацию — как профессиональную, так и житейскую — нужно спросить, что мы сделали для того, чтобы столкнуться с такими обстоятельствами. В любом случае нужно быть готовыми к возвращению бумеранга — как злого, так и доброго характера, который мы «запустили» некоторое время назад.

Телец

Тельцам не только можно, но и нужно участвовать в дискуссиях, какой бы сферы их жизни — деловой, финансовой или личной — они ни касались. Сегодня представители знака будут обладать всеми качествами, необходимыми для успешного доказательства своей правоты: убедительностью, красноречием и упорством, которое не позволит им отступить на полпути.

Ну а если они еще и позаботятся о том, чтобы собрать необходимую доказательную базу — факты и доводы в пользу своей версии, то результат диспута превзойдет все ожидания.

