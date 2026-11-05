Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 6 ноября?

День, когда на первый план выходит интуиция — именно к ней нужно обращаться, задавая важные — жизненные, профессиональные и — особенно — финансовые вопросы. Обращаться к разуму, следовать его доводам, просчитывая все возможные варианты вероятного развития событий, в этот день — пустая затея, поскольку все равно что-нибудь обязательно пойдет не так. А вот интуиция сможет предвидеть возможные осложнения и направит человека по нужному и единственно верному пути.

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Рак

Раки в этот день получат мощный прилив энергии, который поможет им не только активно действовать, но и преобразовывать свои мысли в реальные вещи и события.

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Именно поэтому представителям знака, которые отличаются своим пессимистичным взглядом на мир, очень важного следить за тем, что все, о чем они думают, носило исключительно позитивный характер — о негатива нужно отказываться сразу — решительно и бесповоротно.

Только в таком случае им удастся воплотить в жизнь любые — даже самые смелые — свои мечты.

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