Какому знаку Зодиака повезет 6 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 октября?

День, энергия которого – несмотря на финал рабочей недели – благоприятна для начала любых профессиональных проектов. Лгать в это время нельзя категорически – последствия обмана предсказать невозможно, поэтому важно говорить правду, даже если она окажется, мягко говоря, непривлекательной. Окружающие могут провоцировать на негативные поступки – не стоит реагировать на слова или действия, которые могут поставить в неудобное положение. Выяснение отношений с близким человеком желательно перенести на другой день – сегодня мельчайшая ссора может превратиться в серьезный конфликт.

Дева

Профессиональный успех ждет тех представителей знака, которые заранее составят план действий и будут четко его придерживаться. Им- в отличие от других, менее дисциплинированных – удастся учесть все нюансы выполняемой работы, а, значит, обогнать даже самых резвых и проворных конкурентов. При этом планировать нужно как можно больше важных дел – почти всех их удастся осуществить, а вот упустить редкий шанс это сделать будет обидно и непредусмотрительно.

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