Какому знаку Зодиака повезет 6 октября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 6 октября?

Нынешний день является классическим понедельником в том, как мы его понимаем: в это время можно приступать к работе над новыми проектами — их реализация окажется блестящей. Главное — избежать поспешности в действиях, потому что в противном случае придется возвращаться к начальной точке и исправлять все огрехи. Желательно также налаживать отношения с близкими людьми, особенно если в последнее время они ухудшились.

Козерог

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют отложить — разумеется, на время — свою работу и заняться гармонизацией окружающего пространства. Никто не призывает их проводить устраивать уборку, поскольку в доме у этих педантов и так царит граничащая со стерильностью чистота, а вот перебрать документы и вещи не только можно, но и нужно. При этом очень важно избавиться от бумаг, у которых истек «срок годности», и одежды, которую не надевали больше ода. Упорядочивание шкафов откроет пуьт для благотворной энергии, которая вскоре изменит жизнь к лучшему.