Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 6 октября?

День, когда, несмотря на второй день рабочей недели, нужно отложить дела — как профессиональные, так и хозяйственные, и отдохнуть.

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Пассивность и лень не будут находиться под запретом как это случается в любое другое время, наоборот они уместны, поскольку позволяют восстановить иссякающие силы и подготовиться к последующей работе. Если избежать работы не удастся, особого энтузиазма проявлять не следует: действовать надо спокойно и не торопясь, в таком случае удастся достичь поставленной цели.

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Близнецы

Близнецы, в отличие от многих других представителей Зодиака, несмотря на то, что энергии дня не располагают к активной деятельности, смогут много успеть — как в профессии, так и в быту и хозяйстве.

Главное — составить четкий и подробный план действий и не отклонятся на них ни на шаг, иначе собьется налаженный механизм действий и не удастся сделать ничего — даже самые незначительные задачи будут не по силам, так что дисциплина и организованность для представителей знака в этот день — превыше всего.

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