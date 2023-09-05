Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 6 сентября?

День благоприятен для умственной и интеллектуальной деятельности. Можно заниматься научной и литературной деятельности, учиться самим – как записываясь на курсы и тренинги, так и занимаясь самообразованием – и передавать накопленный опыт другим, занимаясь преподаванием. Идея, зародившаяся и тщательно обдуманная в этот день, будет легко и результативно воплощена в жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды сегодня рекомендуют приняться за дела, которые продолжительное время лежали в долгом ящике – сегодня для их реализации сложатся максимально благоприятные условия, так что можно с полным правом сказать: своего часа они ждали не зря. Главное в этой ситуации – не медлить, поскольку Фортуна – дама переменчивая, вполне возможно, что уже завтра она повернется другой стороной и амбициозные профессиональные планы снова придется отложить.

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