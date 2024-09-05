Какому знаку Зодиака повезет 6 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 сентября?

Сложный и неоднозначный день, который с утра может показаться легким и безработным, но ближе к обеду превратится в конфликтный и взрывоопасный. Перед многими из нас встанет необходимость выбирать между добром и злом. Важно тщательно анализировать ситуацию и просчитывать последствия своего шага – в самом ближайшем будущем он будет иметь огромное значение. От романтических свиданий, даже если они были назначены заранее, лучше отказаться – оно чревато ссорой, которая перерастет в долговременный конфликт.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют пообщаться с начальством – оно будет благожелательно настроено, поэтому с ним можно будет обсуждать любые вопросы – от работы над новым проектом до повышения или увеличения зарплаты. Главное – не спешить с просьбами, нужно подождать, что руководство предложит по собственному желанию – возможно, его предложение окажется и интереснее, и щедрее в материальном смысле.

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