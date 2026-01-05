Какому знаку Зодиака повезет 6 января

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 6 января?

День, когда характер — буквально на глазах у окружающих — может испортиться даже у самых приятных во всех отношениях людей. Всему виной — лунные энергии, которые «выискивают» на поверхность самые ужасные качества — злобу, зависть, недоброжелательство — имеющиеся у каждого из нас. В обычной — повседневной — ни мы их старательно прячем, но в такие дни как этот они вырываются наружу. Также в это время нас соблазняют — иногда в буквально смысле слова — вредные привычки, от которых — как нам казалось — мы уже избавились, не стоит давать им ни единого шанса.

Рыбы

Рыбам можно — и даже нужно — осуществлять любые финансовые операции, которые в любом случае окажутся успешными и принесут ожидаемую прибыль представителям знака. Главное — не торопиться, поскольку деньги такого отношения не любят, и тщательно сводить дебет с кредитом — то есть, обдумывать приобретения, учитывать расходы и доходы, да так, чтобы первые не превосходили вторые, в противном случае можо оказаться в неприятном материальном положении.

