Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 7-8 августа?

В 25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, происходит резкое убывание моральных и физических сил, которые нужны нам для приятной жизни и полноценной работы. Их нельзя расходовать бездумно, а, наоборот, очень важно экономить и аккумулировать.

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В работе, для которой подходит преимущественно пятница, а также в субботних домашних делах необходимо доводить до ума старые проекты, которые до сих пор не были окончательно завершены — сейчас время для этого наступило.

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В отношениях с окружающими людьми главное — не вмешиваться в чужую личную жизнь, в противном случае можно услышать неприятные упреки в том, что сначала надо разбираться в своих делах, а уж потом инспектировать других.

Стрелец

Стрельцы смогут с победой выйти из сложной профессиональной — или жизненной — ситуации, в которой они очутились в последнее время, даже если еще вчера она казалась неразрешимой и рождала чувство обреченности. Успех, скорее всего, будет складываться из двух составляющих — благоприятных обстоятельств и самостоятельно разработанных тактики и стратегии урегулирования существующей проблемы.

Результат окажется на удивление простым и приятным, но главное в данном случае — сделать из него выводы, чтобы снова не оказаться в таком положении.

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