Какому знаку Зодиака повезет 7 апреля

Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 7 апреля?

Энергии нынешнего дня идеально соответствуют началу рабочей недели, поскольку благоприятствуют всем, кто берется за любое новое дело — как на работе, так и дома. Главное — соблюдать условия, которые ставят перед нами звезды, самое главное из которых — созидание. Ни в коем случае нельзя ничего разрушать, даже если кажется, что без этого действия никак не удастся обойтись. Так, ремонт в квартире совершенно необязательно начинать с крушения стен или перегородок, сначала необходимо создать — самостоятельно или с привлечением специалиста — дизайн-проект своего будущего жилья и заказать необходимые материалы. Общение с окружающими пройдет на позитиве, поэтому имеет смысл приурочить именно к этому дню ответственные деловые переговоры или важные личные разговоры, которые долго откладывались на потом.

Рыбы

Рыбы могут получить профессиональное предложение, которого представители знака ждали долгое время. Разумеется, молниеносно отвечать на него согласием не стоит — звезды рекомендуют представителям знака взять время на анализ предложенных условий и обдумывание окончательного ответа, но не советуют затягивать этот процесс: слишком велика вероятность упустить свою выгоду — причем, как материальную, так и карьерную.

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